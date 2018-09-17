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В Тамбове стартовал I Съезд православной молодёжи Тамбовской епархии
Вчера в драмтеатре стартовал I Съезд православной молодёжи Тамбовской епархии. От имени светской власти и образовательных учреждений поприветствовала участников форума вице-губернатор Наталья Астафьева. По ее словам глава региона Александр Никитин большое внимание уделяет молодежной политике и надеется, что проведение такого Съезда станет на тамбовской земле доброй традицией.
Главной темой первого дня форума стало развитие добровольчества в православном ключе. Прошли презентации православных молодежных проектов в социально-культурной и образовательной сфере.
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