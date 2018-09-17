В Ржаксинском районе смертность в три раза превышает рождаемость 0 Ужасающие данные по соотношению рождаемости и смертности публикует отдел ЗАГС Ржаксинского района. В 2017 году было зарегистрировано 286 смертей и всего 86 рождений. Таким образом, смертность в три раза превышает рождаемость. И эта тенденция сохраняется в Ржаксинском районе уже десятки лет.

Реальные доходы тамбовчан нереально падают 0 В Тамбовской области реальные денежные доходы на душу населения в январе-июле этого года в сравнении с январем-июлем 2017 года снизились на 1,5%. В июле 2018 г. в сравнении с июнем 2018 г. снизились - на 4,4%, сообщает Тамбовстат.

Тамбовскую область посетил полномочный представитель президента 0 18 сентября Тамбовскую область посетил полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев.

В Тамбове стартовал I Съезд православной молодёжи Тамбовской епархии 0 Вчера в драмтеатре стартовал I Съезд православной молодёжи Тамбовской епархии.

Тамбовчан в новом сезоне ожидает грипп со смертельными осложнениями 0 По сообщениям региональных властей в Тамбовской области в осенне-зимний период стоит ожидать вспышек гриппа - «В», «Гонконг» и «Мичиган».

Прокуратура требует от АО «ТКС» повысить давление водоснабжения 0 В Октябрьском районе города Тамбова за последнее время участились случаи предоставления некачественной коммунальной услуги – горячего водоснабжения. Прокуратурой района рассмотрены многочисленные обращения жителей города и депутата гордумы Артема Александрова.

Температура опустилась до 0 градусов Цельсия 0 Сегодня в Тамбовской области ночью температура воздуха опустилась до 0 градусов Цельсия, днем температура прогреется до 20 градусов тепла.

Более двух тысяч человек приняли участие в «Кроссе наций» 0 В прошедшие выходные более 2 тысяч любителей спорта приняли участие в ежегодном «Кроссе наций».

Центр Тамбова перекроют на два дня 0 В связи с проведением сегодня I съезда православной молодежи Тамбовской епархии, а 19 сентября форума «За эффективные, честные и прозрачные закупки» в центре города Тамбова будут введены ограничения для автомобильного транспорта.

Десятый ребенок и это не предел 0 Многодетная мать в Тамбове родила десятого малыша. Родился настоящий богатырь с весом 4 килограмма 400 грамм.

В Моршанске сбили школьника 0 В Моршанске по улице Высокой произошло ДТП, водитель легкового автомобиля сбил 10-летнего велосипедиста.

Тамбовские сельские врачи получили по 1,5 миллиона рублей 0 Выплаты по 1,5 миллиона рублей в рамках программы «Земский фельдшер» получили 7 докторов и 13 фельдшеров, которые трудоустроились в Котовске, а также в Бондарском, Кирсановском, Моршанском, Никифоровском, Рассказовском, Сосновском и Тамбовском районах.

Мотоциклист за рулем «Бандита» погиб в Ржаксе 0 В поселке Ржакса Тамбовской области 15 сентября погиб мотоциклист, который врезался в шлагбаум. В 19.00 на улице Южной рабочего поселка Ржакса молодой человек 2003 года рождения, управлявший мотоциклом «Бандит Мотоланд», столкнулся со шлагбаумом.

В Тамбов вернется хорошая погода 0 Дождливая погода пришла в Тамбов ненадолго. По прогнозам синоптиков, уже во вторник вернется солнце и дожди закончатся. Дневная температура воздуха в период 18-21 сентября составит около 25 градусов.

Свёкла-красавица на всю Россию славится – праздник в Кирсанове 0 15 сентября в Кирсановском районе прошел первый гастрономический фестиваль «Свёкла-красавица на всю Россию славится!».

Сотрудникам МУП «ТТС» задерживают зарплату 0 На коммунальном предприятии МУП «Тамбовтеплосервис» сложилась сложная ситуация с выплатой заработной платы работникам.

Фестиваль народных промыслов "Рассказовская мозаика" 0 В столице легкой промышленности области в городе Рассказово прошел фестиваль народных промыслов "Рассказовская мозаика".

В Моршанске открыли памятник Екатерине II 0 В день города в Моршанске открыли памятник-бюст императрице Екатерине II, именно она придала статус город селению Морша.

«Элеватор смерти» могут превратить в лофт-отель 0 В прошлом году администрация города Тамбова зарегистрировала право собственности города на здание накопительных емкостей литер АД1 по ул. Кавалерийская, 17, которое также известно как «элеватор смерти».

4 года за желание продолжить употребление спиртных напитков 0 Сотрудники полиции в селе Бондари Тамбовской области задержали преступника, который ограбил местный пивной бар.