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» » Тамбовскую область посетил полномочный представитель президента

Тамбовскую область посетил полномочный представитель президента

Сегодня, 07:48
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Тамбовскую область посетил полномочный представитель президента18 сентября Тамбовскую область посетил полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев. Вместе с губернатором Александром Никитиным представитель президента дал старт Фестивалю труда организованному компанией «Газпром».

«Президент уделяет очень большое внимание профессионализму, подготовке специалистов для разных сфер экономики. Именно это является условием развития экономики и всех отраслей промышленности», - убежден Игорь Щеголев.
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