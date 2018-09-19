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» » Жители области травятся жареными вешенками и свинухами

Жители области травятся жареными вешенками и свинухами

Вчера, 08:10
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Жители области травятся жареными вешенками и свинухамиУчреждения здравоохранения зафиксировали 10 фактов отравления на территории Тамбовской области грибами. Некоторые из них отравились жареными вешенками и свинухами, которые были не правильно приготовлены. В областном центре выявлены случаи ботулизма, тяжёлое токсикоинфекционное заболевание, характеризующееся поражением нервной системы.
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