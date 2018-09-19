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За первое полугодие объявлено закупок на сумму в 8 миллиардов рублей
В драматическом театре прошел второй форум «За эффективные, честные и прозрачные закупки», основная цель мероприятия обмен передовым опытом и подведение итогов конкурса на лучшего работника сферы закупок.
За первое полугодие 2018 года на территории Тамбовской области было объявлено более 4 тысяч закупок на сумму почти в 8 миллиардов рублей. В настоящее время централизованная система контрактных отношений Тамбовской области объединяет более тысячи областных и муниципальных заказчиков.
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