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Легкая промышленность Тамбовской области сдает позиции
Сегодня, 07:21
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По информации Тамбовстат по сравнению с прошлым годом отмечается снижение объемов производства в легкой промышленности и в перерабатывающей сфере. В том числе по выпуску молока, кроме сырого, масла сливочного, сыров, продуктов сырных, масел растительных и их фракций нерафинированных, муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, пива, тканей шерстяных готовых, материалов нетканых.
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