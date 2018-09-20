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Сотрудники ГИБДД вышли в массовый рейд

Сегодня, 07:31
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Сотрудники ГИБДД вышли в массовый рейд В Тамбове и области с 21 сентября начались массовые проверки на состояние опьянения водителей. Сотрудники ГИБДД на постоянной основе проводят подобные рейды, но они не всегда останавливают любителей выпить за рулем. Лишь в прошлом году на территории области было зарегистрировано 83 ДТП с участием нетрезвых водителей, в результате которых 17 человек погибло.
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Сотрудники ГИБДД вышли в массовый рейд

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В Тамбове и области с 21 сентября начались массовые проверки на состояние опьянения водителей.

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