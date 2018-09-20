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В Тамбове прошла очередная акция против повышения пенсионного возраста
Сегодня, 18:29
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В субботу, 22 сентября, в городе Тамбове по адресу ул. 3-я Линия, д. 18, прошла акция протеста, организованная депутатским корпусом КПРФ. Акция проходила в формате встречи возле областного комитета партии потому, что власти Тамбова отказались согласовывать митинг на общедоступных городских площадках. Основной темой обсуждения вновь стала пенсионная реформа.
Депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров отметил, что так называемые российские «слуги народа» хуже грабителей, самые настоящие кровопийцы на теле народа, прикрывающиеся мандатами, связями, законами, которые они пишут под себя. По мнению депутата, стране нужны кардинальные социально-экономические и политические изменения, а представители власти, которые себя дискредитировали должны уйти в отставку.
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