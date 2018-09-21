Сельские будни: школу закрыли, ФАП перевели в полуразрушенное здание Комментариев: 0



«Решили делать ремонт. Но... Подправили крышу которая протекала, пол менять не стали, рамы сгнили , их укрепили кое как, двери вываливаются их просто запенили и всё в итоге получается , что там невозможно работать. а ведь в других сёлах нашего сельсовета ремонт хороший, окна пластиковые, на полу кафель и т.д. Когда медсестра обратилась за помощью в сельсовет ей отказали сославшись на отсутствие средств, как и ссылаются на это в районе,но для чего тогда всё это делается для галочки?», - пишут местные жители.



В управлении здравоохранения области обещают до начала отопительного сезона 2018-2019 годов завершить внутриотделочные работы. За последние годы в Тамбовской области сокращено школ с 866 до 105 (плюс 355 филиалов). Закрыто в регионе: 97 больниц, 123 поликлиники, 135 ФАПов, 4 санатория. Активнее всего оптимизируются учреждения в сельской местности, к примеру, в селе Ольшанка Чуповского сельсовета Гавриловского района медпункт располагался в здании школы, но в этом году школу закрыли и его перевели в здание, которое все эти годы было заброшено.«Решили делать ремонт. Но... Подправили крышу которая протекала, пол менять не стали, рамы сгнили , их укрепили кое как, двери вываливаются их просто запенили и всё в итоге получается , что там невозможно работать. а ведь в других сёлах нашего сельсовета ремонт хороший, окна пластиковые, на полу кафель и т.д. Когда медсестра обратилась за помощью в сельсовет ей отказали сославшись на отсутствие средств, как и ссылаются на это в районе,но для чего тогда всё это делается для галочки?», - пишут местные жители.В управлении здравоохранения области обещают до начала отопительного сезона 2018-2019 годов завершить внутриотделочные работы.



