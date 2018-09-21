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» » Внимание! На область надвигается шквалистый ветер и похолодание

Внимание! На область надвигается шквалистый ветер и похолодание

Сегодня, 14:23
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МЧС России по Тамбовской области сообщает, что в ближайшие часы ожидается усиление ветра с порывами до 18 м/сек. При таких погодных условиях возможны повреждения линий электропередач, деревьев и иных конструкций. Кроме того с понедельника в области ожидается серьезное похолодание.
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Внимание! На область надвигается шквалистый ветер и похолодание

Сегодня, 14:23
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