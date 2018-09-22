В Тамбове маньяк изнасиловал женщину, угрожая ей ножом 0 В сентябре в Тамбове в районе автобусной остановки по улице Магистральной маньяк увидел незнакомую женщину и решил с ней познакомиться, однако получил отказ.

Пешеходную дорожку, которую открыли перед выборами, начала разваливаться 0 7 сентября за два дня до выборов в мкр Южный посёлка Строитель Тамбовского района торжественно открыли новую пешеходную дорожку между домами 10 и 10а.

В Тамбове произошло одно из крупнейших ДТП за последние годы 0 В Тамбове ночью 22 сентября произошло резонансное ДТП, в котором погибли четыре человека. На перекрестке Мичуринской и Пролетарской автомобиль «Лада Приора» на высокой скорости врезался в каток для укладки асфальта. На месте погибли 21-летний водитель и три пассажира.

Кандидаты от ЛДПР выиграли губернаторские выборы 0 В двух регионах России 23 сентября состоялись вторые туры губернаторских выборов, где проиграли кандидаты единороссы.

В Котовске планируют утилизировать промышленные отходы 0 На днях глава города Котовска Алексей Плахотников провел несколько встреч с потенциальными резидентами для Котовской территории опережающего социально-экономического развития.

Тамбовчанка при продаже квартиры стала жертвой мошенника 0 Пожилая тамбовчанка выставила на продажу свою квартиру, через некоторое время на объявление откликнулся мошенник.

Тамбов посетил народный артист СССР Василий Лановой 0 На сцене драмтеатра в Тамбове с авторской программой «Спасибо за верность, потомки» выступил народный артист СССР Василий Лановой.

В Тамбовской области ожидаются заморозки 0 По сообщениям синоптиков с этой недели в Тамбовской области произойдет серьезное похолодание, в ночное время возможны заморозки.

Внимание! На область надвигается шквалистый ветер и похолодание 0 МЧС России по Тамбовской области сообщает, что в ближайшие часы ожидается усиление ветра с порывами до 18 м/сек.

В Тамбове пройдут Богдановские чтения 0 30 сентября в кинозале на ул. С. Разина в городе Тамбове пройдут традиционные Богдановские чтения.

О крименогенной обстановке на территории региона 0 По данным управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тамбовской области в январе-августе 2018 г. на территории региона зарегистрировано 8168 преступлений, что на 3,9% больше января-августа 2017 г.

В Тамбовской области растет заболеваемость ВИЧ инфекцией 0 В отчетном месяце эпидемиологическая обстановка в Тамбовской области оставалась стабильной, при этом отмечается рост ВИЧ-инфекция – на 9 случаев (с 12 до 21 случая), с показателем заболеваемости 2,02 на 100 тысяч населения против 1,14 за аналогичный период 2017 года.

Сельские будни: школу закрыли, ФАП перевели в полуразрушенное здание 0 За последние годы в Тамбовской области сокращено школ с 866 до 105 (плюс 355 филиалов). Закрыто в регионе: 97 больниц, 123 поликлиники, 135 ФАПов, 4 санатория.

В Тамбове прошла очередная акция против повышения пенсионного возраста 0 В субботу, 22 сентября, в городе Тамбове по адресу ул. 3-я Линия, д. 18, прошла акция протеста, организованная депутатским корпусом КПРФ.

В Тамбовском районе произошло ЧП – в многоэтажке обвалились балконы 0 В селе Красносвободное Тамбовского района по улице Центральная, 3 произошло обрушение балконов пяти квартир.

Сотрудники ГИБДД вышли в массовый рейд 0 В Тамбове и области с 21 сентября начались массовые проверки на состояние опьянения водителей.

Легкая промышленность Тамбовской области сдает позиции 0 По информации Тамбовстат по сравнению с прошлым годом отмечается снижение объемов производства в легкой промышленности и в перерабатывающей сфере.

В пожарах погибло 28 человек 0 На территории Тамбовской области по данным Главного управления МЧС России с начала года зарегистрировано 539 пожаров.

В Тамбовской области тариф за вывоз мусора вырастит на 50 % 0 С 1 января 2019 года на территории Тамбовской области начинает действовать новая схема вывоза мусора, услугу населению будет предоставлять специализированный региональный оператор.

Хорошая погода обеспечила условия для уборочной в Тамбовской области 0 Урожай тамбовского зерна сегодня превысил отметку в 3 миллиона тонн. Зерновые культуры убраны с 92 процентов полей. Средняя урожайность - 32 центнера с гектара. Специалисты полагают, что валовой сбор зерна в этом году составит около 3,7 миллиона тонн.