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» » В Котовске планируют утилизировать промышленные отходы

В Котовске планируют утилизировать промышленные отходы

Сегодня, 07:45
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В Котовске планируют утилизировать промышленные отходыНа днях глава города Котовска Алексей Плахотников провел несколько встреч с потенциальными резидентами для Котовской территории опережающего социально-экономического развития. Напомним, что на данной территории действует особый льготный налоговый статус.

Один из инвестпроектов предусматривает утилизацию отходов промышленного производства на территории города Котовска. По мнению котовских чиновников это очень перспективный вид деятельности, он позволит реализовать стратегию «ноль отходов», которые будут поставляться, как с территории области, так и возможно из других регионов.

Фото - онлайнтамбов
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