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Пешеходную дорожку, которую открыли перед выборами, начала разваливаться
Сегодня, 10:30
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7 сентября за два дня до выборов в мкр Южный посёлка Строитель Тамбовского района торжественно открыли новую пешеходную дорожку между домами 10 и 10а. В мероприятии принял участие лично глава Тамбовского района Алексей Бородин, депутаты областной Думы, которые перерезали вместе с жителями красную ленточку.
На тот момент вопросы местных жителей, а не развалится ли пешеходная дорожка после зимы, так как нет бордюрного камня, щебень в некоторых местах стал расходиться остались без ответа. Дорожка стала разваливаться уже в сентябре, дала трещины по всем направлениям, видимо зиму она не переживет.
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