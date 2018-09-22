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В Тамбове маньяк изнасиловал женщину, угрожая ей ножом
В сентябре в Тамбове в районе автобусной остановки по улице Магистральной маньяк увидел незнакомую женщину и решил с ней познакомиться, однако получил отказ. После этого подозреваемый достал нож и начал угрожать им девушке. Так он заставил ее пойти к нему домой, где впоследствии изнасиловал девушку. Спустя какое-то время женщине удалось сбежать и обратиться в полицию.
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В сентябре в Тамбове в районе автобусной остановки по улице Магистральной маньяк увидел незнакомую женщину и решил с ней познакомиться, однако получил отказ.
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