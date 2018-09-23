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Сегодня в целом микрорайоне не будет электричества
В связи с проведением плановых работ на линиях электропередач сегодня в период с 9.00 до 16.00 ч будет отключено электричество в микрорайоне «Радужный». Не будет света на улицах: Ягодная, Ясная, Хвойная, Васильковая, Западная, Селезневская, Соловьиная.
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