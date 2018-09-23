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К строительству автомобильного моста через набережную могут вернуться
Сегодня, 08:01
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Начальник управления архитектуры и градостроительства Тамбовской области Александр Филатов встретился с журналистами по итогам общественных обсуждений новой редакции генерального плана города Тамбова.
Обсуждение генерального плана проходило в течение месяца по новой методике – замечания и предложения граждане направляли посредством сети Интернет. За это время в ведомство поступило сотни обращений от жителей города.
После активных общественных обсуждений строительства автомобильного моста через Цну в районе улицы Энгельса с выходом на Рассказовское шоссе данное предложение было исключено из списка предлагаемых изменений. При этом Александр Филатов отметил, что разгружать рассказовское направление нужно и если специалисты скажут о том, что без этой дороги и моста нам не обойтись, мы вернемся к этой теме.
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