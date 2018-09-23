Регистрация Войти
Вход на сайт
Русские оказались достойными быть непобедимыми.
Наполеон
Выбор редакции
 
 

Преступность в Тамбовской области значительно выросла

Тамбов посетил народный артист СССР Василий Лановой

В Тамбовской области тариф за вывоз мусора вырастит на 50 %

10 соток пригородного леса планируют продать за 200 тыс. рублей

Прокуратура требует от АО «ТКС» повысить давление водоснабжения

Свёкла-красавица на всю Россию славится – праздник в Кирсанове

«Три карты» – трагическая история об искушении

Осужденная Любовь Кругова сбежала на Украину

«Тамбовский чернозем» стал бедствием для местных жителей

Штрафы за нарушение ПДД пойдут на ремонт дорог

Оппозиция проиграла дополнительные выборы в Тамбовскую областную Думу

В Тамбове планируют ограничить скорость до 40 км/ч

» » Следователи проводят проверку по факту ДТП с четырьмя погибшими

Следователи проводят проверку по факту ДТП с четырьмя погибшими

Сегодня, 08:10
Комментариев: 0
Версия для печати
Следователи проводят проверку по факту ДТП с четырьмя погибшими В настоящее время следственные органы города Тамбова проводят проверку по факту ДТП, произошедшее 22 сентября, в котором погибли 4 человека. Как уже установлено машина двигалась с огромной скоростью по ул. Мичуринская, сигналы сотрудников ГИБДД водитель «Приоры» проигнорировал. При этом преследование машины не осуществлялось.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Лекарства для онкобольных на сумму 130 млн. рублей не довели до больных

Прокуратура проводит проверку по факту целевого использования денег дольщик ...

Тамбовские следователи просят помощи в поиске человека

В Тамбове 8-летняя девочка смертельно отравилась таблетками

В Никифоровском районе хулиганы закидали камнями полицейских

Следствие ведет проверку по факту обстрела поста ОВД в Москве

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера

В преддверии эпидемии гриппа начинает работать "горячая линия"

Сегодня, 11:23
0
С 27 сентября начинает работать «горячая линия» по профилактике гриппа и ОРВИ (4752) 48-03-82.

Преступность в Тамбовской области значительно выросла

Сегодня, 10:13
0
В Тамбовской области в январе-августе 2018 года зарегистрировано 8168 преступлений, что на 3,9% больше января-августа 2017 года, сообщает Тамбовстат.

В Саратове в крупном пожаре погиб мужчина, эвакуированы 75 человек

Сегодня, 09:33
0
В Саратове 24 сентября в результате пожара в 10-этажном жилом доме погиб мужчина, ещё два человека с ожогами остаются в больнице.

Кавказцы в Тамбове "накормили" банкоматы фальшивками

Сегодня, 09:07
0
В Тамбове 6 сентября было совершено преступление из категории тяжких. Группа лиц кавказской национальности совершила хищение денежных средств в особо крупном размере.

Бондарский сыродельный завод сменил собственника

Сегодня, 08:42
0
Глава «Русагро» Вадим Мошкович полностью взял под контроль тамбовский Бондарский сыродельный завод.

Следователи проводят проверку по факту ДТП с четырьмя погибшими

Сегодня, 08:10
0
В настоящее время следственные органы города Тамбова проводят проверку по факту ДТП, произошедшее 22 сентября, в котором погибли 4 человека.

К строительству автомобильного моста через набережную могут вернуться

Сегодня, 08:01
0
Начальник управления архитектуры и градостроительства Тамбовской области Александр Филатов встретился с журналистами по итогам общественных обсуждений новой редакции генерального плана города Тамбова.

Сегодня в целом микрорайоне не будет электричества

Сегодня, 07:51
0
В связи с проведением плановых работ на линиях электропередач сегодня в период с 9.00 до 16.00 ч будет отключено электричество в микрорайоне «Радужный».

В Тамбове маньяк изнасиловал женщину, угрожая ей ножом

Вчера, 16:53
0
В сентябре в Тамбове в районе автобусной остановки по улице Магистральной маньяк увидел незнакомую женщину и решил с ней познакомиться, однако получил отказ.

Пешеходную дорожку, которую открыли перед выборами, начала разваливаться

Вчера, 10:30
0
7 сентября за два дня до выборов в мкр Южный посёлка Строитель Тамбовского района торжественно открыли новую пешеходную дорожку между домами 10 и 10а.

В Тамбове произошло одно из крупнейших ДТП за последние годы

Вчера, 09:50
0
В Тамбове ночью 22 сентября произошло резонансное ДТП, в котором погибли четыре человека. На перекрестке Мичуринской и Пролетарской автомобиль «Лада Приора» на высокой скорости врезался в каток для укладки асфальта. На месте погибли 21-летний водитель и три пассажира.

Кандидаты от ЛДПР выиграли губернаторские выборы

Вчера, 09:18
0
В двух регионах России 23 сентября состоялись вторые туры губернаторских выборов, где проиграли кандидаты единороссы.

В Котовске планируют утилизировать промышленные отходы

Вчера, 07:45
0
На днях глава города Котовска Алексей Плахотников провел несколько встреч с потенциальными резидентами для Котовской территории опережающего социально-экономического развития.

Тамбовчанка при продаже квартиры стала жертвой мошенника

Вчера, 07:37
0
Пожилая тамбовчанка выставила на продажу свою квартиру, через некоторое время на объявление откликнулся мошенник.

Тамбов посетил народный артист СССР Василий Лановой

Вчера, 07:26
0
На сцене драмтеатра в Тамбове с авторской программой «Спасибо за верность, потомки» выступил народный артист СССР Василий Лановой.

В Тамбовской области ожидаются заморозки

Вчера, 07:17
0
По сообщениям синоптиков с этой недели в Тамбовской области произойдет серьезное похолодание, в ночное время возможны заморозки.

Внимание! На область надвигается шквалистый ветер и похолодание

23 сентября 2018
0
МЧС России по Тамбовской области сообщает, что в ближайшие часы ожидается усиление ветра с порывами до 18 м/сек.

В Тамбове пройдут Богдановские чтения

23 сентября 2018
0
30 сентября в кинозале на ул. С. Разина в городе Тамбове пройдут традиционные Богдановские чтения.

О крименогенной обстановке на территории региона

23 сентября 2018
0
По данным управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тамбовской области в январе-августе 2018 г. на территории региона зарегистрировано 8168 преступлений, что на 3,9% больше января-августа 2017 г.

В Тамбовской области растет заболеваемость ВИЧ инфекцией

23 сентября 2018
0
В отчетном месяце эпидемиологическая обстановка в Тамбовской области оставалась стабильной, при этом отмечается рост ВИЧ-инфекция – на 9 случаев (с 12 до 21 случая), с показателем заболеваемости 2,02 на 100 тысяч населения против 1,14 за аналогичный период 2017 года.

Сельские будни: школу закрыли, ФАП перевели в полуразрушенное здание

23 сентября 2018
0
За последние годы в Тамбовской области сокращено школ с 866 до 105 (плюс 355 филиалов). Закрыто в регионе: 97 больниц, 123 поликлиники, 135 ФАПов, 4 санатория.
Copyrights © 2014
Контакты О проекте Реклама на сайте Редакция Статистика
Rambler Яндекс цитирования

© 2001-2014 Информационное агентство "Тамбов-информ" предлагает новости Тамбова, Тамбовской области и соседних регионов - Воронежа, Липецка, Саратова, Пензы, Белгорода и Рязани.".

18+
Все права защищены. При использовании любого материала с сайта гиперссылка на ИА Тамбов-информ обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ в качестве электронного периодического издания Эл № 77-4943 от 30.11.2001 выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

ОБЛАКО ТЕГОВ
1 мая, абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, мичуринск, образование, политика тамбов, прокуратура, Рассказово, скутер, Тамбов, тамбовская область, умвд, юрий жирков

Показать все теги