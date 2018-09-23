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В преддверии эпидемии гриппа начинает работать "горячая линия"
Сегодня, 11:23
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С 27 сентября начинает работать «горячая линия» по профилактике гриппа и ОРВИ (4752) 48-03-82. Это телефон специалиста Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области, который сможет проконсультировать об эпидемиологической ситуации по вирусным заболеваниям на территории области, мерах профилактики.
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