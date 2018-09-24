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В Тамбовской области будут строить мини-ТЭЦ на биогазе при свинокомлексах
Сегодня, 07:32
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На заседание экономического совета при главе администрации Тамбовской области Александре Никитине обсудили план развития субъекта до 2035 года. План содержит 142 проекта, которые направлены на улучшение качества и уровня жизни населения региона. В том числе план включает: строительство мини-ТЭЦ на биогазе при свинокомлексах, строительство завода по производству сжиженного природного газа, строительство цементного завода в Петровском районе и многие другие проекты.
Уже к 2025 году планируется снижение смертности, повышение рождаемости, увеличение количества рабочих мест.
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