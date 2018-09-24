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Сельское хозяйство цифровизируют
Сегодня, 07:40
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Продолжается реализация единой цифровой платформы для агропромышленного комплекса Тамбовской области, которая объединит всех участников рынка. Основную помощь тамбовских аграриям окажет Центр компетенций цифровизации агропромышленных предприятий.
Все операции сельхозпроизводителей будут объединены в единую систему, будь то продажа или покупка продукции. На днях участники заседания решили присвоить статус «Технопарк Тамбовской области» технопарку в сфере информационных технологий «Миэлта», которым руководит Дмитрий Кругов.
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