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В Тамбовской области пройдет большой казачий круг
Сегодня, 07:50
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В рамках областного фестиваля «Большой казачий круг», который пройдет в городе Моршанске организаторы праздника подготовили для участников конкурсы: по владению казачьей шашкой, военно-полевые сборы и другие мероприятия.
На проведение фестиваля из бюджета было выделено 1,5 миллиона рублей. Главный атаман Тамбовщины призвал активно участвовать всех, кто относит себя к казачьему сословию.
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