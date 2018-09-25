Регистрация Войти
Вход на сайт
Русские оказались достойными быть непобедимыми.
Наполеон
Выбор редакции
 
 

Преступность в Тамбовской области значительно выросла

Тамбов посетил народный артист СССР Василий Лановой

В Тамбовской области тариф за вывоз мусора вырастит на 50 %

10 соток пригородного леса планируют продать за 200 тыс. рублей

Прокуратура требует от АО «ТКС» повысить давление водоснабжения

Свёкла-красавица на всю Россию славится – праздник в Кирсанове

«Три карты» – трагическая история об искушении

Осужденная Любовь Кругова сбежала на Украину

«Тамбовский чернозем» стал бедствием для местных жителей

Штрафы за нарушение ПДД пойдут на ремонт дорог

Оппозиция проиграла дополнительные выборы в Тамбовскую областную Думу

В Тамбове планируют ограничить скорость до 40 км/ч

» » 60 лет Росхимзащите

60 лет Росхимзащите

Сегодня, 07:43
Комментариев: 0
Версия для печати
60 лет Росхимзащите60 лет исполнилось с момента создания головного предприятия – «Росхимзащита». Все начиналось в рамках подмосковного НИИ, сегодня это самостоятельный научный центр. На сегодняшний день корпорация «Росхимзащита» включает в себя 11 предприятий по всей стране.

Наше предприятие, которое выпускает противогазы изолирующего типа для космонавтов. За 60 лет существования из стен предприятия было выпущено огромное количество продукции, которая оставила свой отпечаток в отечественной индустрии.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

ТГТУ и Росхимзащита получат 159 миллионов рублей на создание инжиниринговог ...

Тамбовские предприятия вошли в список влияния Минпромторга РФ

В ТГТУ отметили День российской науки

65-летие «сладкой» фирмы

«ТамбовНИХИ» 50 лет

«Корпорация «Росхимзащита» будет развиваться

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера

В детсадах открываются православные группы

Сегодня, 13:33
0
На днях митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий принял участие в торжественном открытии первой в регионе православной группы в детском саду.

В Липецкой экономической зоне открыли 22-й завод

Сегодня, 10:49
0
В Липецкой области компания «Шлюмберже» открыла завод по производству установок электроцентробежных насосов. Новый завод стал 22-м предприятием, открывшимся в особой экономической зоне «Липецк».

Татьяна Уварова представляет Тамбовскую область на конкурсе «Учитель года России-2018»

Сегодня, 10:16
0
«Мне нравится работать в школе, потому что здесь чувствуешь свою сопричастность к будущему», - написала в своей анкете учитель русского языка и литературы лицея имени А.И. Данилова города Уварово Татьяна Уварова. Весной этого года педагог стала победителем муниципального, а затем и регионального

За убийство девочки тамбовчанин приговорен к 18 годам лишения свободы

Сегодня, 09:18
0
Житель Тамбова мужского пола в период с 5 по 8 марта 2018 года нанес четырехлетней девочке многочисленные удары ремнем, руками и полиэтиленовой бутылкой с водой по голове и различным частям тела.

При ремонте по ОСАГО будут больше использовать б/у запчасти

Сегодня, 08:53
0
О необходимости использования при ремонте автомобилей по ОСАГО бывших в употреблении запчастей заявил заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов.

Бюджет Тамбова был заметно увеличен

Сегодня, 07:53
0
На 47 заседании Тамбовской городской Думы было рассмотрено 44 вопроса, в том числе о внесение изменений в бюджет областного центра.

Дороги к школам Тамбова не совсем безопасны

Сегодня, 07:49
0
В рамках проекта партии «Единая Россия» «Безопасные дороги» сотрудники ГИБДД совместно с членами общественного совета проверили пешеходные переходы, расположенные возле школ в городе Тамбове.

60 лет Росхимзащите

Сегодня, 07:43
0
60 лет исполнилось с момента создания головного предприятия – «Росхимзащита».

Кадиллак сделал большой лимузин для Трампа

Вчера, 09:57
0
У российского президентского лимузина Аурус появился сильный заокеанский конкурент в лице нового лимузина Кадиллак, который сделан для Дональда Трампа.

В Тамбове вновь страдают участники долевого строительства

Вчера, 09:17
0
Прокуратурой Октябрьского района выявлены нарушения прав участников долевого строительства многоквартирного дома с помещениями общественного назначения на улице Агапкина, д. 25А, г. Тамбова, допущенные застройщиком ООО «ТамбовКапиталПроект».

В Тамбовской области пройдет большой казачий круг

Вчера, 07:50
0
В рамках областного фестиваля «Большой казачий круг», который пройдет в городе Моршанске организаторы праздника подготовили для участников конкурсы: по владению казачьей шашкой, военно-полевые сборы и другие мероприятия.

Сельское хозяйство цифровизируют

Вчера, 07:40
0
Продолжается реализация единой цифровой платформы для агропромышленного комплекса Тамбовской области, которая объединит всех участников рынка.

В Тамбовской области будут строить мини-ТЭЦ на биогазе при свинокомлексах

Вчера, 07:32
0
На заседание экономического совета при главе администрации Тамбовской области Александре Никитине обсудили план развития субъекта до 2035 года.

Пропавшего в Ржаксинском районе подростка, разыскивают уже два года

25 сентября 2018
0
Продолжаются поиски жителя Ржаксинского района Сергея Павликова, который исчез больше двух лет назад на автотрассе Р-22 «Москва-Тамбов-Волгоград».

В Липецкой области открыли большой молочный комплекс

25 сентября 2018
0
В Липецкой области открылся молочный комплекс ООО «КолоСС», рассчитанный на производство 16 тыс. тонн молока в год. В селе Рогожино Задонского района создано около 40 рабочих мест.

В преддверии эпидемии гриппа начинает работать "горячая линия"

25 сентября 2018
0
С 27 сентября начинает работать «горячая линия» по профилактике гриппа и ОРВИ (4752) 48-03-82.

Преступность в Тамбовской области значительно выросла

25 сентября 2018
0
В Тамбовской области в январе-августе 2018 года зарегистрировано 8168 преступлений, что на 3,9% больше января-августа 2017 года, сообщает Тамбовстат.

В Саратове в крупном пожаре погиб мужчина, эвакуированы 75 человек

25 сентября 2018
0
В Саратове 24 сентября в результате пожара в 10-этажном жилом доме погиб мужчина, ещё два человека с ожогами остаются в больнице.

Кавказцы в Тамбове "накормили" банкоматы фальшивками

25 сентября 2018
0
В Тамбове 6 сентября было совершено преступление из категории тяжких. Группа лиц кавказской национальности совершила хищение денежных средств в особо крупном размере.

Бондарский сыродельный завод сменил собственника

25 сентября 2018
0
Глава «Русагро» Вадим Мошкович полностью взял под контроль тамбовский Бондарский сыродельный завод.

Следователи проводят проверку по факту ДТП с четырьмя погибшими

25 сентября 2018
0
В настоящее время следственные органы города Тамбова проводят проверку по факту ДТП, произошедшее 22 сентября, в котором погибли 4 человека.
Copyrights © 2014
Контакты О проекте Реклама на сайте Редакция Статистика
Rambler Яндекс цитирования

© 2001-2014 Информационное агентство "Тамбов-информ" предлагает новости Тамбова, Тамбовской области и соседних регионов - Воронежа, Липецка, Саратова, Пензы, Белгорода и Рязани.".

18+
Все права защищены. При использовании любого материала с сайта гиперссылка на ИА Тамбов-информ обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ в качестве электронного периодического издания Эл № 77-4943 от 30.11.2001 выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, жирков, заповедник, мичуринск, мичуринский район, области, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, юрий жирков

Показать все теги