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60 лет Росхимзащите
Сегодня, 07:43
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60 лет исполнилось с момента создания головного предприятия – «Росхимзащита». Все начиналось в рамках подмосковного НИИ, сегодня это самостоятельный научный центр. На сегодняшний день корпорация «Росхимзащита» включает в себя 11 предприятий по всей стране.
Наше предприятие, которое выпускает противогазы изолирующего типа для космонавтов. За 60 лет существования из стен предприятия было выпущено огромное количество продукции, которая оставила свой отпечаток в отечественной индустрии.
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