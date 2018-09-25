В детсадах открываются православные группы 0 На днях митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий принял участие в торжественном открытии первой в регионе православной группы в детском саду.

В Липецкой экономической зоне открыли 22-й завод 0 В Липецкой области компания «Шлюмберже» открыла завод по производству установок электроцентробежных насосов. Новый завод стал 22-м предприятием, открывшимся в особой экономической зоне «Липецк».

Татьяна Уварова представляет Тамбовскую область на конкурсе «Учитель года России-2018» 0 «Мне нравится работать в школе, потому что здесь чувствуешь свою сопричастность к будущему», - написала в своей анкете учитель русского языка и литературы лицея имени А.И. Данилова города Уварово Татьяна Уварова. Весной этого года педагог стала победителем муниципального, а затем и регионального

За убийство девочки тамбовчанин приговорен к 18 годам лишения свободы 0 Житель Тамбова мужского пола в период с 5 по 8 марта 2018 года нанес четырехлетней девочке многочисленные удары ремнем, руками и полиэтиленовой бутылкой с водой по голове и различным частям тела.

При ремонте по ОСАГО будут больше использовать б/у запчасти 0 О необходимости использования при ремонте автомобилей по ОСАГО бывших в употреблении запчастей заявил заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов.

Бюджет Тамбова был заметно увеличен 0 На 47 заседании Тамбовской городской Думы было рассмотрено 44 вопроса, в том числе о внесение изменений в бюджет областного центра.

Дороги к школам Тамбова не совсем безопасны 0 В рамках проекта партии «Единая Россия» «Безопасные дороги» сотрудники ГИБДД совместно с членами общественного совета проверили пешеходные переходы, расположенные возле школ в городе Тамбове.

60 лет Росхимзащите 0 60 лет исполнилось с момента создания головного предприятия – «Росхимзащита».

Кадиллак сделал большой лимузин для Трампа 0 У российского президентского лимузина Аурус появился сильный заокеанский конкурент в лице нового лимузина Кадиллак, который сделан для Дональда Трампа.

В Тамбове вновь страдают участники долевого строительства 0 Прокуратурой Октябрьского района выявлены нарушения прав участников долевого строительства многоквартирного дома с помещениями общественного назначения на улице Агапкина, д. 25А, г. Тамбова, допущенные застройщиком ООО «ТамбовКапиталПроект».

В Тамбовской области пройдет большой казачий круг 0 В рамках областного фестиваля «Большой казачий круг», который пройдет в городе Моршанске организаторы праздника подготовили для участников конкурсы: по владению казачьей шашкой, военно-полевые сборы и другие мероприятия.

Сельское хозяйство цифровизируют 0 Продолжается реализация единой цифровой платформы для агропромышленного комплекса Тамбовской области, которая объединит всех участников рынка.

В Тамбовской области будут строить мини-ТЭЦ на биогазе при свинокомлексах 0 На заседание экономического совета при главе администрации Тамбовской области Александре Никитине обсудили план развития субъекта до 2035 года.

Пропавшего в Ржаксинском районе подростка, разыскивают уже два года 0 Продолжаются поиски жителя Ржаксинского района Сергея Павликова, который исчез больше двух лет назад на автотрассе Р-22 «Москва-Тамбов-Волгоград».

В Липецкой области открыли большой молочный комплекс 0 В Липецкой области открылся молочный комплекс ООО «КолоСС», рассчитанный на производство 16 тыс. тонн молока в год. В селе Рогожино Задонского района создано около 40 рабочих мест.

В преддверии эпидемии гриппа начинает работать "горячая линия" 0 С 27 сентября начинает работать «горячая линия» по профилактике гриппа и ОРВИ (4752) 48-03-82.

Преступность в Тамбовской области значительно выросла 0 В Тамбовской области в январе-августе 2018 года зарегистрировано 8168 преступлений, что на 3,9% больше января-августа 2017 года, сообщает Тамбовстат.

В Саратове в крупном пожаре погиб мужчина, эвакуированы 75 человек 0 В Саратове 24 сентября в результате пожара в 10-этажном жилом доме погиб мужчина, ещё два человека с ожогами остаются в больнице.

Кавказцы в Тамбове "накормили" банкоматы фальшивками 0 В Тамбове 6 сентября было совершено преступление из категории тяжких. Группа лиц кавказской национальности совершила хищение денежных средств в особо крупном размере.

Бондарский сыродельный завод сменил собственника 0 Глава «Русагро» Вадим Мошкович полностью взял под контроль тамбовский Бондарский сыродельный завод.