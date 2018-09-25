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Дороги к школам Тамбова не совсем безопасны
Сегодня, 07:49
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В рамках проекта партии «Единая Россия» «Безопасные дороги» сотрудники ГИБДД совместно с членами общественного совета проверили пешеходные переходы, расположенные возле школ в городе Тамбове.
Как отмечает куратор проекта, депутат областной Думы Александр Орионов в рамках акции они выявляют недостаточные пешеходные переходы, отсутствующие светофоры, ограждения, в общем, все проблемные места. Нарушения выявлены, но их не так много и ближайшее время они будут устранены.
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