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Бюджет Тамбова был заметно увеличен
Сегодня, 07:53
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На 47 заседании Тамбовской городской Думы было рассмотрено 44 вопроса, в том числе о внесение изменений в бюджет областного центра. После корректировки городской бюджет утвердили по доходам в сумме 7,2 миллиарда рублей, такое увеличение стало возможным благодаря новым межбюджетным трансфертам. В частности деньги пойдут на создание в детских садах дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, программу «Народная инициатива» и другие проекты.
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