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В детсадах открываются православные группы
Сегодня, 13:33
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На днях митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий принял участие в торжественном открытии первой в регионе православной группы в детском саду. Первая православная группы была открыта в детском саду №1 "Семицветик" города Тамбова. Владыка провел молебен, а затем поздравил руководство с этим событием.
Митрополит выразил надежду на то, что сегодняшнее доброе начинание в перспективе получит свое развитие, здание передадут под православный детский сад.
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