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» » Райцентр Никифоровского района зарастает в мусоре

Райцентр Никифоровского района зарастает в мусоре

Сегодня, 06:59
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Прокуратура Никифоровского района выявила факты бездействия местной поселковой администрации по созданию благоприятных условий проживания граждан. В ходе проверки установлено, что на территории районного центра р.п. Дмитриевка обнаружено 8 мест несанкционированного складирования твердых бытовых отходов, в том числе рядом с контейнерными площадками вблизи жилых домов.

По результатам проверки прокуратура направила в суд исковые заявления о возложении на администрацию поссовета обязанности ликвидировать несанкционированные свалки. Вот только когда суд рассмотрит дело сказать сложно.
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