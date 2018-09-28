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» » Медики провели акцию «Добро в село»

Медики провели акцию «Добро в село»

Сегодня, 10:14
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Медики провели акцию «Добро в село» Студенты-медики ТГУ им. Г.Р. Державина приняли участие во всероссийском конкурсе «Добро в село». Волонтеры благоустроили территорию возле ФАПа в селе Малиновка Тамбовского района и приняли участие в оказании медпомощи местным жителям.

Помимо этого студенты-медики помогали врачам Тамбовской центральной районной больницы вести приём жителей, проводили комплексное медицинское обследование пациентов на дому.
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