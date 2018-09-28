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» » Теперь с должниками по алиментам беседуют священники

Теперь с должниками по алиментам беседуют священники

Сегодня, 10:21
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Теперь злостных неплательщиков алиментов на содержание детей ждет не только лишение водительских прав и права выезда за границу, но также беседа со священником. Теперь такие беседы проводят часто. В 2018 году на исполнении у судебных приставов по Тамбовской области находится около 6,5 тысяч производств о взыскании алиментов на общую сумму более 560 миллионов рублей.
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