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Теперь с должниками по алиментам беседуют священники
Теперь злостных неплательщиков алиментов на содержание детей ждет не только лишение водительских прав и права выезда за границу, но также беседа со священником. Теперь такие беседы проводят часто. В 2018 году на исполнении у судебных приставов по Тамбовской области находится около 6,5 тысяч производств о взыскании алиментов на общую сумму более 560 миллионов рублей.
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