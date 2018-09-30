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» » Играй гармонь в Сампурском районе

Играй гармонь в Сампурском районе

Вчера, 09:15
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Играй гармонь в Сампурском районеВ Сампурском районе прошел межмуниципальный фестиваль гармонистов. Более того, компанию участникам из Тамбовской области составили творческие гости из других регионов страны. В пятый раз сампурская земля объединила музыкантов в рамках фестиваля «Играй, гармонь любимая».

Самым опытным участником стал гармонист Иван Шамарин из посёлка Строитель Тамбовского района – ему исполнилось 82 года.
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