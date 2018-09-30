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Возобновлены ремонтные работы по ул. 2-Шацкая в городе Тамбове
В настоящее время подрядная организация возобновила ремонтные работы асфальтового покрытия по ул. 2-Шацкая в городе Тамбове на участке от улицы Северной до Моршанского шоссе. Как сообщает «Дирекция городских дорог», отремонтировать проезжую часть и тротуары должны в кратчайшие сроки. Ранее работы были приостановлены из-за ремонта системы водоснабжения.
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В настоящее время подрядная организация возобновила ремонтные работы асфальтового покрытия по ул. 2-Шацкая в городе Тамбове на участке от улицы Северной до Моршанского шоссе.
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