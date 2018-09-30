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Александр Широков возглавит Тамбовский районный совет депутатов
Сегодня, 15:34
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На первом заседании нового созыва Тамбовского районного Совета народных депутатов председателем представительного органа был избран Александр Широков.
Благодарю всех за оказанное доверие. Осознаю, что должность председателя райсовета предполагает огромную ответственность. Я готов приложить все силы, чтобы деятельность нашего районного Совета была максимально эффективной и плодотворной. Конечно, для этого мне потребуется ваша поддержка, – сказал Александр Широков.
До назначения на должность председателем райсовета Александр Широков был главой Тулиновского сельсовета.
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