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В Тамбове, как и в Чечне, самые благоустроенные дворы
Сегодня, 08:04
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По итогам мониторинга министерства строительства и ЖКХ РФ Тамбовская область входит в число лучших регионов России по выполнению программы «Формирование комфортной городской среды». Такую оценку в министерстве дали Тамбовской области, изучив, как заключаются контракты с подрядчиками, и качество самого благоустройства. В 2018 году в программу вошли 228 дворов и 126 общественных территорий на территории всего региона.
Кроме Тамбовской, отметили Нижегородскую, Саратовскую, Чеченскую республику и другие регионы.
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