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Студента осудили за размещение личных фотографий в соцсети
Сегодня, 07:40
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Тамбовского студента осудили по статье 137 УК РФ (незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни лица, составляющие его личную тайну). Как было установлено следствием, от своего друга студент получал фотографии интимного характера с изображение девушки, с которой он был хорошо знаком.
Молодой человек разместил фото на странице в социальной сети, снабдив его соответствующими пояснениями. Теперь молодой человек оплатит штраф в размере 25 тысяч рублей.
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