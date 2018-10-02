Ночью «Камаз» насмерть сбил пешехода в Тамбовском районе 0 В Тамбовском районе 3 октября в 23 часа 40 минут на 457-м километре автодороги «Каспий» водитель грузовика «Камаз», мужчина 1989 года рождения, сбил пешехода. Личность погибшего мужчины устанавливается. Пешеход двигался в попутном направлении по проезжей части.

Армия обогнала Путина по рейтингу доверия 0 Результаты опроса "Левада-Центра" свидетельствуют о том, что в 2018 году произошли важные изменения в общественном мнении. Во-первых, за последние шесть лет впервые армия «обогнала» президента в уровне доверия.

В Мичуринске установлен рекорд – мужчина провел 12 часов в колесе обозрения 0 В Мичуринске спортсмен Антон Каплин провел в кабине колеса обозрения более 12 часов подряд.

Учительница ударила школьника на уроке 0 В школе в городе Рассказово на уроке английского языка учительница высказала в адрес 11-летнего школьника несколько замечаний, чтобы он не нарушал дисциплину.

Студента осудили за размещение личных фотографий в соцсети 0 Тамбовского студента осудили по статье 137 УК РФ (незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни лица, составляющие его личную тайну).

560 тысяч фальшивых рублей нашли в Тамбовской области 0 По итогам 8 месяцев 2018 года в Тамбовской области из обращения изъято 159 поддельных купюр различного достоинства: 102 банкноты номиналом 5 тысяч рублей, 43 банкноты номиналом 1 тысяча рублей, 13 купюр номиналом 500 рублей и одна купюра номиналом 100 рублей на общую сумму 560 тысяч рублей,

В Мичуринске установлен абсурдный рекорд 0 Житель Мичуринска Антон Каплин установил рекорд Европы и России по самому продолжительному катанию на колесе обозрения без перерывов. Мичуринец просидел в кабинке колеса обозрения более 12 часов.

Главой сельсовета в Тамбовской области переизбрана дама с судимостью за хулиганство 0 Главой Большержаксинского сельсовета Тамбовской области переизбрана действующая глава сельсовета Наталия Ивашенцева, которая имеет судимость за хулиганство (ч.1 ст. 206 УК РСФСР).

В Тамбове, как и в Чечне, самые благоустроенные дворы 0 По итогам мониторинга министерства строительства и ЖКХ РФ Тамбовская область входит в число лучших регионов России по выполнению программы «Формирование комфортной городской среды».

На хлебозаводе умер слесарь 0 На ОАО «Тамбовский хлебозавод» произошел несчастный случай.

На Покровской ярмарке приготовят похлебку по-тамбовски 0 С 12 по 14 октября в Тамбове пройдет традиционная Покровская ярмарка.

Кирсановские полицейские раскрыли омерзительную кражу 0 29 сентября в дежурную часть полиции МОМВД «Кирсановский» поступило сообщение о краже на улице Красноармейской.

Путин назначил в Липецкую область варяга из Сбербанка 0 Москва не нашла достойных кандидатов на пост губернатора Липецкой области в самом регионе. По замыслу советников Путина и самого президента для липчан лучшим губернатором будет вице-президент Сбербанка Игорь Артамонов.

Олег Королев: «Воплощение новых планов - дело молодых» 0 Скоро, через год, избирателям Липецкой области предстоит избирать на новый пятилетний срок главу администрации региона. Я руковожу областью двадцать шесть лет.

Александр Широков возглавит Тамбовский районный совет депутатов 0 На первом заседании нового созыва Тамбовского районного Совета народных депутатов председателем представительного органа был избран Александр Широков.

Возобновлены ремонтные работы по ул. 2-Шацкая в городе Тамбове 0 В настоящее время подрядная организация возобновила ремонтные работы асфальтового покрытия по ул. 2-Шацкая в городе Тамбове на участке от улицы Северной до Моршанского шоссе.

С полей Русагро похитили гербициды на 60 тысяч рублей 0 Жердевские полицейские раскрыли кражу дорогостоящего гирбицида. 25 августа неизвестный злоумышленник в Жердевском районе неподалеку от села Питим с поля ООО «Русагро» похитил 8 канистр с гирбицидом «Спрут Экстра».

В Тамбове грузовик задавил пенсионерку 0 В Тамбове 1 октября на улице Рылеева в районе дома № 61 водитель грузовика «ГАЗ-27901», осуществляя движение задним ходом, допустил наезд на пешехода, женщину 1936 года рождения. Пенсионерка от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Липецкий оппозиционный депутат отстоял право на свободу слова в суде 0 Липецкий суд отказал региональному заксобранию в иске о защите чести и достоинства к депутату Олегу Хомутинникову, сотрудничающему с «Открытой Россией».

В Липецкой области может смениться губернатор 0 Губернатор Липецкой области Олег Королев может в ближайшее время уйти в отставку после 20 лет работы на посту губернатора. При Королеве региону удалось диверсифицировать экономику, снизив доходы от металлургии в два раза. В Липецкой особой экономической зоне работают 22 крупных предприятия.