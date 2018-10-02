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Учительница ударила школьника на уроке
Сегодня, 07:49
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В школе в городе Рассказово на уроке английского языка учительница высказала в адрес 11-летнего школьника несколько замечаний, чтобы он не нарушал дисциплину. Мальчик проигнорировал замечания, не выдержав этого, педагог несколько раз ударила его по голове рабочей тетрадью. Уже дома школьнику стало плохо, и врачи предварительно диагностировали ему сотрясение мозга.
В УМВД России по Тамбовской области сообщили, что решение о возбуждении уголовного или административного дела будет вынесено после установления тяжести вреда здоровью ребенка.
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