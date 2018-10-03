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Рассказовский студент пытался взломать сайт министерства
Сегодня, 06:04
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Суд вынес приговор в отношении студента из города Рассказово, который пытался взломать сайт медицинского центра, промышленного предприятия и Министерства одной из республик страны. Хакерские атаки юноша совершал с персонального компьютера из дома, ему удалось взломать несколько почтовых ящиков.
Хакер признан виновным в совершении трех преступлений по ч.1 ст.273 УК РФ, ему назначено наказание два года лишения свободы условно и штраф в 10 тыс. руб.
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