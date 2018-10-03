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В Покровской ярмарке примут участие представители Франции, Болгарии и других стран
Сегодня, 06:16
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В этом году в Тамбов Покровскую ярмарку приедут делегации из пяти зарубежных стран. Участниками мероприятия станут представители Франции, Болгарии, Таджикистана, Узбекистана и Беларуси.
Каждая страна представит свои национальные продукты. В частности французская делегация проведут на ярмарке выставку и дегустацию своей шоколадной продукции. В целом в оргкомитет ярмарки подали более 1200 заявок от участников из 40 регионов России, ближнего и дальнего зарубежья.
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