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В Покровской ярмарке примут участие представители Франции, Болгарии и других стран

Сегодня, 06:16
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В Покровской ярмарке примут участие представители Франции, Болгарии и других стран В этом году в Тамбов Покровскую ярмарку приедут делегации из пяти зарубежных стран. Участниками мероприятия станут представители Франции, Болгарии, Таджикистана, Узбекистана и Беларуси.

Каждая страна представит свои национальные продукты. В частности французская делегация проведут на ярмарке выставку и дегустацию своей шоколадной продукции. В целом в оргкомитет ярмарки подали более 1200 заявок от участников из 40 регионов России, ближнего и дальнего зарубежья.
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