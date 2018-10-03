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Осталось не много до фестиваля «Виват, Театр»
С 26 октября по 04 ноября 2018 года на сцене Тамбовского молодёжного театра и других театральных площадках города и области пройдёт XI международный открытый фестиваль молодежных театральных коллективов «Виват, Театр!». В этом году фестиваль вновь приобрёл статус международного, так как участие в нём принимают не только творческие коллективы театров России, но и актёры из Республики Молдова.
На фестивале зрители встретятся с полюбившейся тамбовчанам Труппой Рупор, впервые участие в конкурсной программе примет Московский театр «Событие», во внеконкурсном проказе вновь своё творчество представит такой именитый коллектив, как Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна.
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