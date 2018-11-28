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В Тамбовской городской Думе планируют навести образцовый порядок
Сегодня, 09:04
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Вчера состоялось заседание комитета Тамбовской городской Думы по местному самоуправлению и связям с общественными организациями, в работе комитета принял участие председатель городской Думы Виктор Путинцев.
Основной вопрос - необходимость усиления контроля за посещаемостью депутатами заседаний. Было предложено внести изменения в регламент работы Тамбовской городской Думы Тамбовской области, предусматривающие основания о выводе депутатов из состава комитетов. Председатель Думы Виктор Путинцев считает, что уважительной причиной непосещения работы представительного органа может быть серьезная болезнь, которую депутат должен подтвердить больничным листом, а работу или командировку депутат должен корректировать, поскольку обязанности депутата превыше остальных забот.
По мнению тамбовского политолога, работа по укреплению дисциплины это правильное направление, вот только этим злоупотреблять нельзя. В Тамбовской городской Думе шестого созыва сложилась практика, когда под предлогом внесения изменений в регламент снимают с должностей неугодных руководству Думы лиц, расформировывают комитеты, что говорит о недостаточном авторитете руководства представительного органа, который воздействует на депутатов подобными методами.
Фото – Тамбовская городская Дума
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