Александр Никитин – учредители предприятия взяли и эту бомбу взорвали Комментариев: 0



Разговор в кабинете у губернатора состоялось достаточно эмоциональный. Александр Никитин открыто заявил, что учредители предприятия «КомЭк» взяли и эту бомбу взорвали, обвинив руководство предприятия в том, что они делают рабочих заложниками экономической войны. В ответ на это работники предприятия заявили, что без включения в терсхему завод не сможет работать, поскольку мусор на предприятия с 1 января не повезут.



Подобные заявления наводят на мысли, что Александр Никитин склоняется в большей степени к позиции своего профильного управления, которое фактически лоббирует интересы другого игрока на мусорном рынке «Тамбовской сетевой компании». Действующий начальник Управления ТЭК и ЖКХ Тамбовской области Светлана Григорьева ранее работала долгие годы на руководящей должности в АО «ТСК», а её дочь также осуществляет трудовую деятельность в АО «ТСК», в технической службе по эксплуатации и развитию объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Прокуратура считает, что Светлана Григорьева действовала в интересах аффилированного АО «ТСК», а это является коррупционным нарушением.

Фото – «ЛайфТамбов»

Состоялась встреча главы администрации Тамбовской области Александра Никитина с работниками мусоросортировочного завода «КомЭк». Напомним, что из новой территориальной схемы по обороту отходов был исключен завод «КомЭк», тем самым мусороперерабатывающий комплекс стоит на грани закрытия, а почти 200 рабочих – на пороге увольнения. По мнению управления ТЭК и ЖКХ Тамбовской области полигон и комплекс нельзя включить в территориальную схему без повторной экологической экспертизы полигона. Хотя на самом деле уже есть заключение проектной организации об остаточной вместимости полигона и позиция Росприроднадзора и предприятие вполне может работать еще несколько лет.Разговор в кабинете у губернатора состоялось достаточно эмоциональный. Александр Никитин открыто заявил, что учредители предприятия «КомЭк» взяли и эту бомбу взорвали, обвинив руководство предприятия в том, что они делают рабочих заложниками экономической войны. В ответ на это работники предприятия заявили, что без включения в терсхему завод не сможет работать, поскольку мусор на предприятия с 1 января не повезут.Подобные заявления наводят на мысли, что Александр Никитин склоняется в большей степени к позиции своего профильного управления, которое фактически лоббирует интересы другого игрока на мусорном рынке «Тамбовской сетевой компании». Действующий начальник Управления ТЭК и ЖКХ Тамбовской области Светлана Григорьева ранее работала долгие годы на руководящей должности в АО «ТСК», а её дочь также осуществляет трудовую деятельность в АО «ТСК», в технической службе по эксплуатации и развитию объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Прокуратура считает, что Светлана Григорьева действовала в интересах аффилированного АО «ТСК», а это является коррупционным нарушением.Фото – «ЛайфТамбов»



