Кровавая расправа в Токаревке 0 В поселке Токаревка в одном из домов по улице Медицинской 4 декабря обнаружено тело 27-летнего молодого человека с явными признаками насильственной смерти.

ТГТУ организует окружной форум «Доброволец ЦФО» 0 7 декабря в 12.00 в гостинице «АМАКС Парк-отель» (г.Тамбов, ул.Маршала Малиновского, д.101) начнет свою работу окружной форум «Доброволец ЦФО».

В Моршанске в ДТП погибла пенсионерка 0 В Моршанске 4 декабря на улице Куйбышева водитель автомобиля «ВАЗ-21114» сбил пешехода, женщину 1937 года рождения. Пенсионерка была госпитализирована в «Моршанскую ЦРБ», где от полученных травм скончалась.

Водитель Lada Granta погиб под Тамбовом 0 В Кирсановском районе Тамбовской области 4 декабря на 72-м километре автодороги «Тамбов-Пенза» погиб водитель автомобиля «Lada Granta», который выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Toyota RAV 4».

Чтобы не провалиться под лёд в Тамбовской области 0 В Тамбовской области каждый год из-за непрочного льда гибнут люди. Сейчас в регионе происходит ледообразование, но ещё не все водоемы безопасны для выхода на лед. ИА «Тамбов-информ» основываясь на рекомендациях МЧС подготовило информацию о правилах поведения на льду в зимний период.

Зимняя погода для строителей не помеха 0 Зимняя погода для строителей не помеха, не первый год работы по благоустройству городских территорий проводят до глубокой зимы, так и в этом году на днях приступили к работам по благоустройству площади Льва Толстого в городе Тамбове.

Внимание в Тамбовской области началась ухудшаться погода 0 По данным синоптиков на Тамбовскую область надвигается мокрый снег и туман.

Александр Никитин – учредители предприятия взяли и эту бомбу взорвали 0 Состоялась встреча главы администрации Тамбовской области Александра Никитина с работниками мусоросортировочного завода «КомЭк».

В Мичуринске в пожаре погиб пенсионер 0 В Мичуринске Тамбовской области 4 декабря в результате пожара в частном доме погиб мужчина 1927 года рождения, пострадала женщина 1937 года рождения.

В тамбовском детском саду наладили поборы с родителей 0 В городе Рассказово Тамбовской области возбуждено уголовное дело по факту незаконных денежных сборов в детском саду. Заведующая одного из детских садов города Рассказово установила фиксированную сумму для благотворительной помощи дошкольному учреждению в размере 5 тысяч рублей.

МЧС предупреждает о мокром снеге в Тамбове 0 5 декабря в Тамбове и области ожидаются осадки в виде мокрого снега. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный ночью 3-8, днем 5-10 м/с.Температура воздуха ночью 3-8° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла.

Фальсифицированную икру продают в Тамбовской области 0 В Тамбовской области выявлены факты оборота фальсифицированной лососевой зернистой баночной икры, на маркировке которой указаны производители: ООО «Жемчужина Камчатки» и ООО «САХАЛ».

Две новые дороги открыли в Лысогорском районе 0 В Лысогорском районе Саратовской области отремонтировали участки двух автодорог. Губернатор Валерий Радаев встретился с жителями села Урицкое, по которому проходит участок отремонтированной дороги Шереметьевка – Широкий Карамыш – Большие Копены.

Наказание за убийство в Мичуринске 0 В Мичуринске местный житель приговорен к 8 годам и 2 месяцам лишения свободы за убийство гражданской супруги. Как сообщает Следственный комитет, вечером 22 июля 2018 года потерпевшая вместе с подругой ушла отмечать свой день рождения в кафе.

В России обострилась проблема низких зарплат 0 В России всего 4,4% работников получают зарплату более 100 тысяч рублей в месяц, и за год их доля увеличилась примерно на 0,3 процентного пункта, сообщает "РИА Рейтинг".

В Пензе делом поддерживают детский хоккей 0 В Пензе на ледовой арене Дворца спорта «Рубин» 3 декабря состоялось торжественное открытие зимнего спортивного сезона.

В Староюрьево в ДТП пострадали два человека 0 В селе Староюрьево Тамбовской области 3 декабря водитель автомобиля «Нивы», мужчина 1968 года рождения, съехал в кювет. В результате ДТП пассажиры автомобиля, молодой человек 2001 года рождения и мужчина 1991 года рождения, получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение.

Аэропорт Пензы получит имя Лермонтова 0 За присвоение аэропорту Пензы имени Михаила Юрьевича Лермонтова отдано более 247 тысяч голосов. Одновременно за присвоение имени Лермонтова аэропорту города Минеральные Воды проголосовало более 251 тысячи человек.

В Белгороде в 2018 году отремонтировали 72 многоквартирных дома 0 Более 9,5 тысяч жителей Белгорода улучшили условия проживания благодаря программе капремонта многоквартирных домов 2018 года. Руководитель департамента городского хозяйства Александр Немыкин сообщил, что работы завершены на 99%.

В Воронеже возложили венки цветы к могиле Неизвестного солдата 0 В Воронеже 3 декабря в День Неизвестного солдата на площади Победы состоялась церемония возложения венков и цветов к Вечному огню.