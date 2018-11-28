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Внимание в Тамбовской области началась ухудшаться погода
По данным синоптиков на Тамбовскую область надвигается мокрый снег и туман. В ночь с 4 на 5 декабря на улице установилась минусовая температура, но к утру уже стало заметно теплее. Такая погода приведет к возникновению на дорогах гололедицы. В четверг, 6 декабря, будет облачно. Ночью и днем возможен снег.
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