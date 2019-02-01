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Реконструкция аэропорта может обойтись в 3,7 млрд. рублей

1 февраля 2019
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Реконструкция аэропорта может обойтись в 3,7 млрд. рублейВ настоящее время на согласовании в Главгосэкспертизе находится проект реконструкции аэропорта «Тамбов» ориентировочная стоимость работ - 3,7 млрд. руб. При положительном стечении обстоятельств проект могут начать реализовывать в 2020 году.

Планируется строительство новой взлетно-посадочной полосы, многофункционального комплекса аэропорта, что позволит увеличить среднюю дальность осуществления полетов из Тамбова в пять раз – она составит 5,4 тысячи км.
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