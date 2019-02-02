Директору ООО «Сады Мичурина» вынесен приговор Комментариев: 0



Главная цель проекта: обеспечение населения региона плодово-ягодной продукцией собственного производства. ООО «Сады Мичурина» было создано в 2016 г. на базе СПК «Зелёный Гай» в Мичуринском районе, основным учредителем выступило областное унитарное предприятие «Тамбовская управляющая компания». На развитие предприятие в 2017 г. получило в качестве господдержки из областного бюджета около 130 млн. руб. и это только начало.



Пока финансовые показатели предприятия не самые лучшие по состоянию на 31.12.2017 г. убытки составили более 9 млн. руб., это не мудрено, чтобы сады вышли на полную мощность нужно время. Но есть вопросы к руководителю предприятия. Генеральный директор ООО «Сады Мичурина» Олег Вячеславович Беляев являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, используя свое служебное положение, совершил преступление против интересов службы в организации при следующих обстоятельствах.



О.В. Беляев, выполняя свои должностные обязанности, обратился с заявлением в Управление сельского хозяйства Тамбовской области о заключении соглашения о предоставлении субсидий на развитие мелиорации сельскохозяйственных земель области. В рамках государственной программы были выделены деньги на покупку оборудования для капельного орошения шпалерно-карликового сада на общую сумму 4 629 481,30 руб.

Для установки оросительной системы О.В. Беляевым был заключен договор подряда с ООО «Газсантехэлектромонтаж». Установка и монтирование оросительной системы проводилась поэтапно. В связи с зимним периодом времени две дизельные насосные установки ПСМ ДНУ-144/88-ГК установить на полях ООО «Сады Мичурина» не представилось возможным, в связи, с чем запуск оборудования проверка работоспособности и герметичности построенной системы орошения не производилась.



Однако О.В. Беляев, злоупотребляя своими полномочиями, подписал акты о приемке выполненных работ, достоверно зная, что работы в полном объеме не выполнены. Далее директор «Садов Мичурина» предоставил в Управление сельского хозяйства Тамбовской, заявление, в котором просил перечислить субсидии за счет средств, поступивших из Федерального бюджета в размере 2 812 908 руб. и бюджета области 312 548 руб. на возмещение части затрат на развитие мелиорации сельскохозяйственных земель области. С заявлением О.В. Беляев предоставил пакет документов, в который входили, в том числе фиктивные акты о приемке выполненных работ.



В результате незаконных действий О.В. Беляева причинен существенный имущественный ущерб Федеральному бюджету и бюджету области в лице Управления сельского хозяйства Тамбовской на сумму 3 125 456 руб. Кроме того, иные претенденты на получение субсидий были оставлены за бортом ввиду ограниченного лимита бюджета по Государственной программе. О.В. Беляев был признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 201 ч.1 УК РФ (злоупотребление полномочиями), ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей. На территории Тамбовской области в последние годы достаточно активно развивается садоводство, по крайней мере, из бюджетов разных уровней было направлено почти миллиард руб. Ключевым проектом последних лет является «Сады Мичурина».Главная цель проекта: обеспечение населения региона плодово-ягодной продукцией собственного производства. ООО «Сады Мичурина» было создано в 2016 г. на базе СПК «Зелёный Гай» в Мичуринском районе, основным учредителем выступило областное унитарное предприятие «Тамбовская управляющая компания». На развитие предприятие в 2017 г. получило в качестве господдержки из областного бюджета около 130 млн. руб. и это только начало.Пока финансовые показатели предприятия не самые лучшие по состоянию на 31.12.2017 г. убытки составили более 9 млн. руб., это не мудрено, чтобы сады вышли на полную мощность нужно время. Но есть вопросы к руководителю предприятия. Генеральный директор ООО «Сады Мичурина» Олег Вячеславович Беляев являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, используя свое служебное положение, совершил преступление против интересов службы в организации при следующих обстоятельствах.О.В. Беляев, выполняя свои должностные обязанности, обратился с заявлением в Управление сельского хозяйства Тамбовской области о заключении соглашения о предоставлении субсидий на развитие мелиорации сельскохозяйственных земель области. В рамках государственной программы были выделены деньги на покупку оборудования для капельного орошения шпалерно-карликового сада на общую сумму 4 629 481,30 руб.Для установки оросительной системы О.В. Беляевым был заключен договор подряда с ООО «Газсантехэлектромонтаж». Установка и монтирование оросительной системы проводилась поэтапно. В связи с зимним периодом времени две дизельные насосные установки ПСМ ДНУ-144/88-ГК установить на полях ООО «Сады Мичурина» не представилось возможным, в связи, с чем запуск оборудования проверка работоспособности и герметичности построенной системы орошения не производилась.Однако О.В. Беляев, злоупотребляя своими полномочиями, подписал акты о приемке выполненных работ, достоверно зная, что работы в полном объеме не выполнены. Далее директор «Садов Мичурина» предоставил в Управление сельского хозяйства Тамбовской, заявление, в котором просил перечислить субсидии за счет средств, поступивших из Федерального бюджета в размере 2 812 908 руб. и бюджета области 312 548 руб. на возмещение части затрат на развитие мелиорации сельскохозяйственных земель области. С заявлением О.В. Беляев предоставил пакет документов, в который входили, в том числе фиктивные акты о приемке выполненных работ.В результате незаконных действий О.В. Беляева причинен существенный имущественный ущерб Федеральному бюджету и бюджету области в лице Управления сельского хозяйства Тамбовской на сумму 3 125 456 руб. Кроме того, иные претенденты на получение субсидий были оставлены за бортом ввиду ограниченного лимита бюджета по Государственной программе. О.В. Беляев был признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 201 ч.1 УК РФ (злоупотребление полномочиями), ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.



