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Фестиваль «Лысогорские санки» пройдет 16 февраля
Сегодня, 07:45
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Продолжается сбор заявок на первый массовый заезд на креативных санях на территории Тамбовского района в рамках фестиваля «Лысогорские санки», который пройдет 16 февраля. На фестивале также можно будет покататься на собачьих упряжках, квадрациклах, а также посетить музей.
Оставить заявку на участие можно по телефону: 72-64-24, в группе фестиваля, а также по адресу электронной почты: kmf@r00.tambov.gov.ru. Кстати, призовой фонд составляет 20 000 рублей, участники получат дипломы.
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