|
|
Школьники построили модель солнечной системы
40 школьников отдыхающих в санатории «Ласточка» в Мичуринске, стали участниками познавательных конкурсов по разным научным направлениям, - сообщает портал «Экземпляр». В частности ребята построили модель солнечной системы. Победители викторины получили дипломы, а активные участники и ценные призы.
«Молодые, креативные и очень увлечённые своим делом. Радует, что в нашем городе у детей появились новые возможности для дополнительного образования и развития», - отметила главный врач санатория Светлана Солопова.
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
После серьезного пожара семья Носовых из Уварова лишилась своего дома. Здесь жили шестеро человек - супруги Елена и Станислав, их сыновья Марк и Саша, родители Елены. Пожар случился 26 января. Супруги успели лишь взять документы и немного вещей для детей.
В Тамбове 2 февраля в результате падения в автобусе пострадала женщина 1956 года рождения. 3 февраля в Тамбове столкнулись автомобили «Лада Приора» и «Фольксваген Джетта», пострадала женщина 1998 года рождения.
Тамбов занял 13 место в рейтинге самых коррумпированных городов России. К такому выводу пришли эксперты независимого агентства ZOOM MARKET, которые провели социологический опрос в январе 2019 года.
Россия занимает только 20-е место в Европе по количеству топлива, которое можно приобрести на среднюю зарплату.
В Тамбовской области за последнее время сотрудники правоохранительных органов задержали или уже привлекли к ответственности многих высокопоставленных чиновников, как на уровне глав органов местного самоуправления, так и в администрации региона.
фото - мичуринская правда40 школьников отдыхающих в санатории «Ласточка» в Мичуринске, стали участниками познавательных конкурсов по разным научным направлениям, - сообщает портал «Экземпляр».
Продолжается сбор заявок на первый массовый заезд на креативных санях на территории Тамбовского района в рамках фестиваля «Лысогорские санки», который пройдет 16 февраля.
Россия занимает 16 место в мире по количеству патентных заявок в области искусственного интеллекта. Мы находимся между такими странами, как Австрия и Испания. По разработкам в области искусственного интеллекта лидируют США, Китай и Япония.
ХК "Тамбов" обыграл со счетом 3-0 ХК "Торпедо" из Усть-Каменогорска (Казахстан). 4 февраля ХК "Тамбов" встретится с ещё одной казахской командой карагандинской «Сарыаркой».
На территории Тамбовской области в последние годы достаточно активно развивается садоводство, по крайней мере, из бюджетов разных уровней было направлено почти миллиард руб.
В течение 2018 года специалистами Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области в городах и районах было забраковано 430 партий продовольственного сырья и пищевых продуктов объемом 4026 кг (2017г. - 514 партий, 4892 кг), представляющих опасность для здоровья населения.
Рэпер Кирилл Толмацкий, выступавший под псевдонимами Децл и Le Truk умер в ночь на воскресенье из-за остановки сердца.
В течение 2018 года эпидемиологическая обстановка в Тамбовской области оставалась стабильной. При этом вызывает серьезные опасения рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 13,6%, - сообщает роспотребнадзор.
В Мичуринском районе на 939 километре трассы Р-22 «Каспий» произошло серьезное ДТП со смертельным исходом.
ИА "Тамбов-информ" публикует замечательное интервью, которое наши коллеги с РИА ТОП68 взяли у 90-летней тамбовчанки, которая всю жизнь прожила в лесу.
На 23-м километре автодороги «Тамбов-Пенза» 1 февраля столкнулись автомобили «Нива Шевроле» и ВАЗ-2115. В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе 9-летний ребенок.
С 1 февраля в Тамбовской картинной галерее начинает работу выставка учащихся и преподавателей художественной школы № 2 прикладного и декоративного искусства имени В.Д. Поленова «Зимняя сказка».
На следующей неделе синоптики прогнозируют оттепель в Тамбовской области.
В 2018 г., по информации Главного управления МЧС России по Тамбовской области, на территории региона была зарегистрировано 825 пожаров, что на 4,7% меньше 2017 года.
В Тамбове будут судить 31 летнего мужчину, которого обвиняют в убийстве матери.
Специалисты сервиса "Максим" подготовили статистику, как меняется спрос на такси в течение недели, а также в разное время по будням и выходным. Отправляю подробности и инфографику.
|