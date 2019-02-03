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Растет число заболевших «свиным» и «гонконгским» гриппом
Сегодня, 07:56
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За последнюю неделю на территории Тамбовской области «свиным» и «гонконгским» гриппом заболели 28 человек, с проявлениями ОРВИ в поликлиники области обратились 8096 жителей. Наиболее высокие уровни заболеваемости, отмечаются в городах Тамбовской области, в том числе в Тамбове, Уварово, Моршанске и Кирсанове.
Как отмечают специалисты при появлении первых признаков заболевания лучше сразу обратиться за медицинской помощью и не заниматься самолечением.
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