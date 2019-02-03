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Суд запретил АО «ТСК» размещать отходы на полигоне до введения в эксплуатацию
Сегодня, 08:10
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Завершилось рассмотрение иска прокуратуры к ООО «Бастион» и АО «ТСК» в Никифоровском районном суде Тамбовской области о прекращении деятельности по приему и размещению отходов на полигоне в Дмитриевке.
Представитель сетевой компании заявил на суде, что АО «ТСК» не имеет отношения к приему и размещению отходов на полигоне в Дмитриевке. Звучит странно, учитывая, что «ТСК» - собственник полигона.
По итогам судебного разбирательства были удовлетворены исковые требования прокурора. Суд запретил деятельность и «Бастиона», и «ТСК» по приему и размещению отходов на полигоне в Дмитриевке до введения его в эксплуатацию.
Кроме того, региональный оператор по обращению с отходами запросил у администрации Никифоровского района разрешение на дальнейшую эксплуатацию свалки для того чтобы выполнить поручение губернатора, поскольку для рекультивации существующей свалки, необходимо захоронить куда-то имеющийся там мусор.
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