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На месте закладного камня установлен памятник воинам-интернационалистам
Сегодня, 09:08
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В городе Тамбове на месте закладного камня в районе парка «Победы» по ул. Мичуринская установлен памятник воинам-интернационалистам из Тамбовской области, которые несли службу в Афганистане. Монумент, изготовлен из карельского гранита, стоимость 5 млн. рублей.
На открытии памятника состоится парад. Перед воинами-интернационалистами со всей области торжественным маршем пройдет колонна Тамбовского гарнизона. Кроме того в ближайшее время в Тамбовской области планируется возвести 10 воинских мемориалов.
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