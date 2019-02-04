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Лучший боксер Илья Попов из Тамбовской области

Сегодня, 09:35
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Лучший боксер Илья Попов из Тамбовской области На заседании Федерации бокса России, которое прошло в Анапе, подвели итоги за прошлый год. По его результатам боксера из города Моршанска Илью Попова назвали Лучшим боксером страны.

Молодой парень на сегодняшний день является самым титулованным спортсменом Европы в своей возрастной категории. В прошедшем году он завоевал золотые награды на 3-х летних юношеских Олимпийских играх, а также на Первенстве Европы среди юниоров 17-18 лет.
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