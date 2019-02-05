|
В Тамбове загорелось два дома
Сегодня, 08:20
Комментариев: 0
Версия для печати
На улице Синёва в городе Тамбове вчера загорелось два частных дома. На тушение серьезного возгорания были направлены шесть пожарных частей. Ситуация усугублялась тем, что на данном участке улицы слишком плотная застройка, дома расположены стык в стык. Пожар был достаточно оперативно ликвидирован, прошла проливка, ведется разборка завалов. Площадь возгорания уточняется.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.