"Тойота Камри" спасла от гибели двух молодых людей 0 В Тамбовской области 6 февраля в результате столкновения "Тойоты Камри" с "Газелью" травмы получили водитель "Тойоты" и девушка 1999 года рождения.

До 70 процентов мужчин умирают из-за алкоголя 0 Причиной 70% смертей мужчин трудоспособного возраста в России является алкоголь, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

«Сатинские теплосети» не надлежащим образом занимаются отловом животных 0 В прокуратуру поступило обращение жителя Токаревского района по вопросу ненадлежащего исполнения местной администрации требований законодательства об отлове безнадзорных животных.

Александра Никитина огорчили высокие платежки за услуги ЖКХ 0 По сравнению с декабрем, январские платежки за жилищно-коммунальные услуги серьезно выросли.

Платежки тамбовчан разоряют людей 0 В Тамбове плата с одного человека за вывоз мусора в индивидуальном жилом доме выросла до 133,47 рубля с человека. В январе семья из трех человек заплатит за вывоз мусора 400 рублей, в декабре плата за вывоз мусора составляла 278 рублей.

В Тамбове загорелось два дома 0 На улице Синёва в городе Тамбове вчера загорелось два частных дома.

Дмитрий Киселев говорит, что рост цен не драматичен 0 "Журналист" телеканала "Россия 1" Дмитрий Киселев в интервью блоггеру Юрию Дудю заявил, что рост цен не драматичен для подавляющего большинства населения России.

LADA Granta обновила рекорд продаж 0 По итогам января новая LADA Granta с объемом реализации 7630 автомобилей (+44%) стала самой продаваемой моделью в России.

Сельская любовь с 15-летней тамбовчанкой 0 Житель одного из райцентров Тамбовской области предстанет перед судом за половую связь с девятиклассницей.

Мошенничество в «Воронежской горэлектросети» потянет на 500 млн рублей 0 Сотрудники ФСБ задержали в Воронеже ещё двоих депутатов городской думы в рамках расследования финансовой ситуации на АО «Воронежская горэлектросеть».

Полноприводная скорая по тамбовскому бездорожью 0 Чтобы машины скорой помощи не застревали в непролазной грязи тамбовских сел власти региона решили купить для медиков Бондарского района УАЗ «Патриот Профи».

Кирсановская соцзащита не помогла детям-сиротам 0 В Кирсанове две девушки из числа детей-сирот не были обеспечены благоустроенным жильем. Ещё в 2014 году каждой из них по договору социального найма были предоставлены квартиры в Кирсанове.

Федор Конюхов совершает кругосветный переход в Южном полушарии 0 Федор Конюхов уже 62 дня находится в Южном океане рядом с Антарктидой. Путешественник совершает переход на весельной лодке «АКРОС» в Южном полушарии.

Лучший боксер Илья Попов из Тамбовской области 0 На заседании Федерации бокса России, которое прошло в Анапе, подвели итоги за прошлый год.

На месте закладного камня установлен памятник воинам-интернационалистам 0 В городе Тамбове на месте закладного камня в районе парка «Победы» по ул. Мичуринская установлен памятник воинам-интернационалистам из Тамбовской области, которые несли службу в Афганистане.

ООО «СК Жупиков» - не благотворительная организация 0 За последние годы в Тамбовской области сложилась катастрофическая ситуация с обманутыми дольщиками.

Патроны калибра 5,45 мм плохо пробивают бронежилеты 0 Российская армия в перспективе может отказаться использования патронов калибра 5,45 мм. Данное решение связано с недостаточным пробивным действием пули при поражении целей, которые защищены индивидуальными средствами защиты

Эмигрировать из России хотят 41% молодежи 0 Социологи выяснили, что 41% россиян в возрасте от 18 до 24 лет хотел бы уехать из страны за рубеж на постоянное место жительства, сообщает «Новая газета» со ссылкой на «Левада-центр».

В аэропорту Тамбова нашли марихуану 0 За нахождение в тамбовском аэропорту в нетрезвом виде полицейские задержали 40-летнего жителя Тамбова. Мужчину доставили в дежурную часть, где во время досмотра у него обнаружили марихуану общей массой 14,4 грамма.

Тамбовский перинатальный центр занялся искусственным питанием 0 В перинатальном центре Тамбова работает единственный на всю область централизованный молочный блок.