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» » «Сатинские теплосети» не надлежащим образом занимаются отловом животных

«Сатинские теплосети» не надлежащим образом занимаются отловом животных

Сегодня, 08:50
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В прокуратуру поступило обращение жителя Токаревского района по вопросу ненадлежащего исполнения местной администрации требований законодательства об отлове безнадзорных животных.

В рамках реализации указанных полномочий, администрацией Токаревского района с ООО «Сатинские теплосети» заключен муниципальный контракт на оказание услуг по отлову безнадзорных животных. За декабрь 2018 года отловлено 26 бездомных животных.

Однако, как показала проверка, администрацией района должным образом не проводится мониторинг в данной сфере, учет численности безнадзорных животных не ведется. Значительное их скопление наблюдается возле контейнеров для сбора мусора.
В представлении, внесенном в адрес администрации района, прокуратурам потребовала принятия конкретных мер по устранению выявленных нарушений законодательства.
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