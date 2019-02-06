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Обвиняемый накинул на шею пенсионера веревку, а второй его держал
Сегодня, 06:58
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В суд для рассмотрения по существу направлено уголовное дело в отношении двух жителей города Тамбова, которых обвиняют в разбойном нападении и убийстве пенсионера. Как установлено следствием обвиняемые познакомились с пенсионером, и выяснилось, что он небольшой предприниматель, у него есть производственное оборудование.
В качестве предлога для нападения молодые люди попросили пенсионера их отвезти в лес, чтобы присмотреть хвойные деревья для продажи. По дороге один из обвиняемых накинул на шею пенсионера веревку и начал душить, а второй его держал. После убийства тело пенсионера закопали, а преступники завладели его имуществом.
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